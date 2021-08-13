Самедов отреагировал на падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Экс-нападающий сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив восьмую строчку Шотландии.

«Очень грустно, что «Сочи» и «Рубин» они вылетели. Такие результаты очень огорчают. Как выходить из такого кризиса? Брать очки в следующих матчах. Раньше же как-то выигрывали. Да, последние годы результаты в Европе не впечатляют. Значит, нужно что-то менять», — сказал Самедов «СЭ».

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.