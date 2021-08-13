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Самедов отреагировал на падение России в таблице коэффициентов УЕФА

12:16
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Экс-нападающий сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Россия опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив восьмую строчку Шотландии.

12&nbsp;августа. &laquo;Партизан&raquo; (Сербия)&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo; (Россия)&nbsp;&mdash; 2:2 д. в. Пенальти&nbsp;&mdash; 4:2.Рейтинг УЕФА: российские клубы отдали восьмое место шотландцам. Нас ждет катастрофа

«Очень грустно, что «Сочи» и «Рубин» они вылетели. Такие результаты очень огорчают. Как выходить из такого кризиса? Брать очки в следующих матчах. Раньше же как-то выигрывали. Да, последние годы результаты в Европе не впечатляют. Значит, нужно что-то менять», — сказал Самедов «СЭ».

«Сочи» проиграл «Партизану» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д.в., пенальти — 2:4. Встреча проходила в Белграде (Сербия).

Таким образом, российские клубы завершили выступления в Лиге конференций. Ранее, 12 августа, «Рубин» в ответном матче квалификации проиграл польскому «Ракуву» в дополнительное время — 0:1.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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