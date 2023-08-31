Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

31 августа, 22:57

«Фиорентина» обыграла «Рапид» и пробилась в группу Лиги конференций, Кокорин вышел на поле на 87-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Фиорентина» — «Рапид».
Фото Global Look Press

«Фиорентина» дома обыграла «Рапид» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций — 2:0.

Победу «фиалкам» принес дубль Николаса Гонсалеса. Аргентинец забил на 59-й минуте и реализовал пенальти в концовке встречи, которое принесло «Фиорентине» победу по итогам двух встреч (2:1).

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 87-й минуте. Это первый выход россиянина на поле в текущем сезоне.

Также в групповой турнир Лиги конференций пробились «Балкани», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош» и «Астана».

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:0
Рапид В
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Varosi Stadion (Мезекевешд)
БАТЭ
1:0
Балкани
Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. Vodafone Park (Стамбул)
Бешикташ
1:0
Динамо К
Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
1:1
Маккаби Тель-Авив
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
3:0
Жальгирис В
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
31 авг, 21:00. Qemal Stafa (Тирана)
Партизани
1:1
Астана

Александр Кокорин
Футбол
Лига конференций
ФК Рапид (Вена)
ФК Фиорентина
5
Читайте также
Александра Трусова не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24
Теннисисты из недружественных стран играют в парах с россиянами на US Open-2023
В московском ТЦ «Ривьера» произошла массовая драка с участием спортсменов
Боррель призвал ЕС готовиться к вступлению в союз 10 стран
Прихожанин украл из храма частицы мощей Святого Николая в Мурманской области
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПАОК Оздоева разгромил «Хартс» и вышел в групповой этап Лиги конференций

«Айнтрахт» обыграл «Левски» и вышел в основной турнир Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости