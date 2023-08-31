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ПАОК Оздоева разгромил «Хартс» и вышел в групповой этап Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК на своем поле разгромил «Хартс» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций — 4:0.

Победу греческому клубу принесли дубль Тайсона (16-я и 71-я минуты) и голы Брендона Томаса (23-я) и Янниса Константинелиаса (57-я).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

ПАОК одержал победу по итогам двух встреч (6:1) и сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 20:30. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
Хартс

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
ФК Хартс
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