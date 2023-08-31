ПАОК Оздоева разгромил «Хартс» и вышел в групповой этап Лиги конференций

ПАОК на своем поле разгромил «Хартс» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций — 4:0.

Победу греческому клубу принесли дубль Тайсона (16-я и 71-я минуты) и голы Брендона Томаса (23-я) и Янниса Константинелиаса (57-я).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте.

ПАОК одержал победу по итогам двух встреч (6:1) и сыграет в групповом этапе Лиги конференций.