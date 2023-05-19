Джо Коул раскритиковал УЕФА из-за нападения фанатов «АЗ» на сектор «Вест Хэма»

Экс-игрок сборной Англии Джо Коул после победы «Вест Хэма» над «АЗ» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций высказался по поводу инцидентов с фанатами команд.

«Это абсурд. Взрослые мужчины нападают на сектор там, где сидят семьи игроков «Вест Хэма»... Посмотрим в этой ситуации на УЕФА. Такие же инциденты были во Франкфурте в прошлом году, это очередная пощечина. Болельщики «АЗ» появились в балаклавах и дерутся. Совершенно нелепо», — приводит BBC слова Коула.

В концовке матча болельщики голландской команы прорвались на гостевой сектор «молотобойцев», где находились родственники и друзья игроков английской команды, поэтому возникла потасовка с участием футболистов и тренерского штаба «Вест Хэма».

В первом матче выиграл тоже «Вест Хэм», поэтому команда вышла в финал, где встретится с победителем пары «Базель» — «Фиорентина». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.