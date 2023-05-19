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Рейндерс, Райс, Гонсалес и Бираги претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В четверг, 18 мая, были сыграны ответные матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли Тиджани Рейндерс («АЗ»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Николас Гонсалес («Фиорентина») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

На этой неделе «Фиорентина» на выезде обыграла «Базель» (3:1), «Вест Хэм» выиграл у «АЗ» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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