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Сегодня, 11:19

Полузащитник «Вест Хэма» Райс — о выходе в финал ЛЕ: «Мы так счастливы!»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс прокомментировал выход команды в финал Лиги конференций.

«Для этого клуба это было таким долгим ожиданием. Мы так счастливы! Нельзя слишком воодушевляться, потому что впереди еще одна игра, но мы собираемся насладиться этим днем. Это то, ради чего мы работаем. Это первый раз, когда я смог насладиться подобным моментом в футболке «Вест Хэма». Надеюсь, мы сможем отлично завершить и оглянуться назад на позитивный сезон», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги конференций английский клуб встретится с «Фиорентиной».

Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
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