Двоих футболистов «Легии» задержала полиция после матча с АЗ

Полузащитник «Легии» Жозуэ и защитник Радован Панков были задержаны полицией после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций против АЗ (0:1).

В Алкмаре перед матчем были зафиксированы столкновения местного ОМОНа с польскими фанатами, поэтому после окончания матча служба безопасности стадиона решила выпустить делегацию «Легии» в последнюю очередь, что вызвало недовольство у представителей клуба.

При посадке в автобус были избиты дубинками владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский. Также полиция потребовала, чтобы из автобуса вышли двое футболистов команды. Руководство «Легии» впоследствии не смогло получить доступ к игрокам, и посольству Польши пришлось вмешаться в ситуацию.