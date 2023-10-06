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Сегодня, 12:14

Двоих футболистов «Легии» задержала полиция после матча с АЗ

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Полузащитник «Легии» Жозуэ и защитник Радован Панков были задержаны полицией после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций против АЗ (0:1).

В Алкмаре перед матчем были зафиксированы столкновения местного ОМОНа с польскими фанатами, поэтому после окончания матча служба безопасности стадиона решила выпустить делегацию «Легии» в последнюю очередь, что вызвало недовольство у представителей клуба.

При посадке в автобус были избиты дубинками владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский. Также полиция потребовала, чтобы из автобуса вышли двое футболистов команды. Руководство «Легии» впоследствии не смогло получить доступ к игрокам, и посольству Польши пришлось вмешаться в ситуацию.

Радован Панков
Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Легия
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