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Сегодня, 00:07

ПАОК выиграл у «Айнтрахта» благодаря голу в концовке, Оздоев провел на поле 67 минут

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

ПАОК обыграл «Айнтрахт» дома в матче 2-го тура групповой стадии Лиги конференций — 2:1.

На 28-й минуте первый гол забил форвард хозяев Андрия Живкович. На 68-й минуте нападающий гостей Омар Мармуш сравнял счет, однако на 90-й минуте защитник ПАОК Константинос Кульеракис забил победный гол.

Российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев провел на поле 67 минут и не отличился результативными действиями.

Лига конференций. Группа G
05 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
2:1
Айнтрахт Ф

В других матчах вечера «Астон Вилла» победила «Зриньски Мостар» (1:0), «Норшеллан» разгромил «Лудогорец» (7:1), «Фенербахче» оказался сильнее трнавского «Спартака» (2:1), а «Фиорентина» сыграла вничью с «Ференцварошем» (2:2).

Лига конференций. Группа E
05 окт, 22:00. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
1:0
Легия
Лига конференций. Группа E
05 окт, 22:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
1:0
Зриньски
Лига конференций. Группа F
05 окт, 22:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:2
Ференцварош
Лига конференций. Группа F
05 окт, 22:00. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Чукарички
0:2
Генк
Лига конференций. Группа G
05 окт, 22:00. Pittodrie Stadium (Абердин)
Абердин
1:1
ХИК
Лига конференций. Группа H
05 окт, 22:00. Right to Dream Park (Фарум)
Норшелланн
7:1
Лудогорец
Лига конференций. Группа H
05 окт, 22:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Спартак Тр
1:2
Фенербахче

Магомед Оздоев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК ПАОК
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