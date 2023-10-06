Польский футбольный союз обратился в УЕФА в связи с задержанием игроков «Легии»

Генеральный секретарь Польского футбольного союза Лукаш Вачовски прокомментировал ситуацию с задержанием игроков «Легии» после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций против АЗ (0:1).

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и «Легией», я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в соцсетях.

Перед матчем в Алкмаре были зафиксированы столкновения с участием польских фанатов. В связи с этим служба безопасности стадиона решила выпустить представителей «Легии» после игры в последнюю очередь, что вызвало недовольство клуба.

При посадке в автобус владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский были избиты дубинками, а полиция задержала двоих игроков команды — полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.