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Сегодня, 15:42

Польский футбольный союз обратился в УЕФА в связи с задержанием игроков «Легии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Польского футбольного союза Лукаш Вачовски прокомментировал ситуацию с задержанием игроков «Легии» после матча 2-го тура группового турнира Лиги конференций против АЗ (0:1).

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и «Легией», я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в соцсетях.

Перед матчем в Алкмаре были зафиксированы столкновения с участием польских фанатов. В связи с этим служба безопасности стадиона решила выпустить представителей «Легии» после игры в последнюю очередь, что вызвало недовольство клуба.

При посадке в автобус владелец «Легии» Дариуш Миодуски и тренер по физподготовке Михал Кветневский были избиты дубинками, а полиция задержала двоих игроков команды — полузащитника Жозуэ и защитника Радована Панкова.

Футбол
Лига конференций
ФК Легия
УЕФА
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