«Динамо Загреб» примет «Астану» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги конференций в четверг, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Максимир», начало — в 22.00 по московскому времени.

Формальные события встречи «Динамо Загреб» — «Астана» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и на ресурсах букмекерских компаний. В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazaqstan. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В этом году команды уже встречались дважды в квалификации Лиги чемпионов — оба раза выиграли динамовцы с общим счетом 6:0.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года в Афинах (Греция).

Лига конференций 2023-2024, расписание матчей, календарь и результаты