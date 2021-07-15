«Жилина» прошла «Дилу» в отборочном турнире Лиги конференций

В ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги конференций грузинская «Дила» победила словацкую «Жилину» (2:1). В первой игре «Жилина» выиграла 5:1 и по сумме двух матчей пробилась в следующий раунд.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

«Дила» (Грузия) — «Жилина» (Словакия) — 2:1 (0:1)

Первый матч — 1:5

15 июля. Гори. Стадион «Tengiz Burjanadze (Tsentraluri)».

«Петрокуб» (Молдавия) — «Силекс» (Македония) — 1:0 (0:0)

Первый матч — 1:1.

15 июля. Хынчешты. Стадион «Municipal Stadium».

«Рунавик» (Фарерские Острова) — «Хонка» (Финляндия) — 1:3 (0:1)

Первый матч — 0:0

15 июля. Тофтир. Стадион «Тофтир».

«Слайго Роверс» (Ирландия) — «Хабнарфьердюр» (Исландия) — 1:2 (0:1)

Первый матч — 0:1

15 июля. Слайго. Стадион «Шоуграундс».

«Сфынтул Георге» (Молдавия) — «Партизани» (Албания) — 2:3 (2:2)

Первый матч — 2:5

15 июля. Суручень. Стадион «Suruceni».

ТНС (Уэльс) — «Гленторан» (Северная Ирландия) — 2:0 (2:0)

Первый матч — 1:1

15 июля. Озуэстри. Стадион «Парк Холл».