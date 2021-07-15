«Жилина» прошла «Дилу» в отборочном турнире Лиги конференций
В ответном матче первого раунда отборочного турнира Лиги конференций грузинская «Дила» победила словацкую «Жилину» (2:1). В первой игре «Жилина» выиграла 5:1 и по сумме двух матчей пробилась в следующий раунд.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Ответные матчи
«Дила» (Грузия) — «Жилина» (Словакия) — 2:1 (0:1)
Первый матч — 1:5
15 июля. Гори. Стадион «Tengiz Burjanadze (Tsentraluri)».
«Петрокуб» (Молдавия) — «Силекс» (Македония) — 1:0 (0:0)
Первый матч — 1:1.
15 июля. Хынчешты. Стадион «Municipal Stadium».
«Рунавик» (Фарерские Острова) — «Хонка» (Финляндия) — 1:3 (0:1)
Первый матч — 0:0
15 июля. Тофтир. Стадион «Тофтир».
«Слайго Роверс» (Ирландия) — «Хабнарфьердюр» (Исландия) — 1:2 (0:1)
Первый матч — 0:1
15 июля. Слайго. Стадион «Шоуграундс».
«Сфынтул Георге» (Молдавия) — «Партизани» (Албания) — 2:3 (2:2)
Первый матч — 2:5
15 июля. Суручень. Стадион «Suruceni».
ТНС (Уэльс) — «Гленторан» (Северная Ирландия) — 2:0 (2:0)
Первый матч — 1:1
15 июля. Озуэстри. Стадион «Парк Холл».
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