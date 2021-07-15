Батумское «Динамо», «Санта-Колома» и «Левадия» пробились во второй раунд отборочного турнира Лиги конференций

«Динамо» Батуми обыграло представителя Сан-Марино «Тре Пенне» (3:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. В первой игре грузинский клуб также победил (4:0) и вышел в следующий раунд.

Также в следующую стадию пробилась андоррская «Санта-Колома», разгромившая дома гибралтарский «Монс Кальпе» (4:0). Первый матч завершился со счетом 1:1.

Эстонская «Левадия» прошла во второй раунд, сыграв вничью с гибралтарским «Сент-Джозефсом» (1:1) на выезде после домашней победы 3:1.

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Ответные матчи

«Динамо Бт» (Грузия) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) — 3:0 (1:0)

Первый матч — 4:0

15 июля. Кобулети. Стадион «Chele Arena».

«Санта-Колома» (Андорра) — «Монс Кальпе» (Гибралтар) — 4:0 (3:0)

Первый матч — 1:1

15 июля. Санта-Колома. Стадион центра подготовки ФАФ.

«Сент-Джозефс» (Гибралтар) — «Левадия» (Эстония) — 1:1 (1:0)

Первый матч — 1:3

15 июля. Гибралтар. Стадион «Виктория».