Батумское «Динамо», «Санта-Колома» и «Левадия» пробились во второй раунд отборочного турнира Лиги конференций
«Динамо» Батуми обыграло представителя Сан-Марино «Тре Пенне» (3:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций. В первой игре грузинский клуб также победил (4:0) и вышел в следующий раунд.
Также в следующую стадию пробилась андоррская «Санта-Колома», разгромившая дома гибралтарский «Монс Кальпе» (4:0). Первый матч завершился со счетом 1:1.
Эстонская «Левадия» прошла во второй раунд, сыграв вничью с гибралтарским «Сент-Джозефсом» (1:1) на выезде после домашней победы 3:1.
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Ответные матчи
«Динамо Бт» (Грузия) — «Тре Пенне» (Сан-Марино) — 3:0 (1:0)
Первый матч — 4:0
15 июля. Кобулети. Стадион «Chele Arena».
«Санта-Колома» (Андорра) — «Монс Кальпе» (Гибралтар) — 4:0 (3:0)
Первый матч — 1:1
15 июля. Санта-Колома. Стадион центра подготовки ФАФ.
«Сент-Джозефс» (Гибралтар) — «Левадия» (Эстония) — 1:1 (1:0)
Первый матч — 1:3
15 июля. Гибралтар. Стадион «Виктория».
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