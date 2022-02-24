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Сегодня, 22:39

«Буде-Глимт» и «Партизан» прошли в 1/8 финала Лиги конференций

«Селтик» в ответной встрече уступил «Буде-Глимт», «Партизан» обыграл «Спарту»
Анна Горшкова
Корреспондент

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

«Партизан» обыграл «Спарту» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Матч завершился со счетом 2:1. Оба мяча в команде победителй забил нападающий Рикардо Гомеш.

Единственный гол за «Спарту» забил Адам Хложек.

В первой встрече, 17 февраля, «Партизан» победил со счетом 1:0.

24.02.2022 | Партизан — Спарта П

В другим матче «Селтик» уступил норвежскому «Буде-Глимт» со счетом 0:2.

Голами в матче отметились Ола Сольбаккен и Уго Ветлесен.

В первой игре, 17 февраля, «Буде-Глимт» победил со счетом 3:1.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:0
Селтик
Голы
Сольбаккен, 9 (1:0), Ветлесен, 69 (2:0)
Буде-Глимт
Смитс Сампстед Хейбротен Вембангомо (Сери Ларсен, 77) Моэ Ветлесен (Мугиша, 77) Сальтнес (Конрадсен, 66) Хаген Сольбаккен Пеллегрино (Кумсон, 90+2) Эспейорд (Бонифас, 65)
Селтик
Харт Старфельт Скейлс Ралстон Уэлш Биттон Рогич (Макгрегор, 46) О`Райли (Абада, 46) Форрест Якумакис (Маккарти, 76) Маэда
Предупреждения
Сампстед 39’, Вембангомо 59’  -  Макгрегор 60’, Скейлс 64’
Судьи
Иванов (Ростов-на-Дону)
Футбол
Лига конференций
ФК Буде-Глимт
ФК Партизан
ФК Селтик
ФК Спарта (Прага)
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