«Буде-Глимт» и «Партизан» прошли в 1/8 финала Лиги конференций

«Селтик» в ответной встрече уступил «Буде-Глимт», «Партизан» обыграл «Спарту»

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

«Партизан» обыграл «Спарту» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Матч завершился со счетом 2:1. Оба мяча в команде победителй забил нападающий Рикардо Гомеш.

Единственный гол за «Спарту» забил Адам Хложек.

В первой встрече, 17 февраля, «Партизан» победил со счетом 1:0.

В другим матче «Селтик» уступил норвежскому «Буде-Глимт» со счетом 0:2.

Голами в матче отметились Ола Сольбаккен и Уго Ветлесен.

В первой игре, 17 февраля, «Буде-Глимт» победил со счетом 3:1.