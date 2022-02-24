«Буде-Глимт» и «Партизан» прошли в 1/8 финала Лиги конференций
«Селтик» в ответной встрече уступил «Буде-Глимт», «Партизан» обыграл «Спарту»
Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.
«Партизан» обыграл «Спарту» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.
Матч завершился со счетом 2:1. Оба мяча в команде победителй забил нападающий Рикардо Гомеш.
Единственный гол за «Спарту» забил Адам Хложек.
В первой встрече, 17 февраля, «Партизан» победил со счетом 1:0.
24.02.2022 | Партизан — Спарта П
В другим матче «Селтик» уступил норвежскому «Буде-Глимт» со счетом 0:2.
Голами в матче отметились Ола Сольбаккен и Уго Ветлесен.
В первой игре, 17 февраля, «Буде-Глимт» победил со счетом 3:1.
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