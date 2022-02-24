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Сегодня, 22:12

Судья остановил матч «Маккаби» — ПСВ из-за того, что с трибун бросали посторонние предметы

Анна Горшкова
Корреспондент

Матч 1/16 финала Лиги конференций «Маккаби Тель-Авив» — ПСВ был приостановлен.

На 58-й минуте матча судья увле игроков с поля из-за того, что болельщики с трибун бросали посторонние предметы.

Через пять минут игра «Маккаби Тель-Авив» — ПСВ была возобновлена.

На момент публикации новости счет на табло — 0:0.

Первая встреча между командами в 1/16 финала Лиги конференций завершилась со счетом 1:0 в пользу ПСВ.

Футбол
Лига конференций
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК ПСВ
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