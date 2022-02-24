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«Лестер», ПСВ и «Марсель» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Анна Горшкова
Корреспондент

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

«Лестер» в гостях обыграл «Раннерс» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Матч завершился со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, оформивший дубль.Единственный гол за «Раннерс» забил Стивен Одей.

В первой встрече, 17 февраля, «Лестер» победил со счетом 4:1.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. AutoC Park Randers (Раннерс)
Раннерс
1:3
Лестер
Голы
Барнс, 2 (0:1), Мэддисон, 70 (0:2), Мэддисон, 74 (0:3), Одей, 84 (1:3)
Раннерс
Карльгрен Гравес Йенсен (Андерссон, 61) Каллесеэ (Буннгор, 61) Пизингер Копплин Йонсен Анкерсен (Тибблинг, 76) Лауэнборг (Бундгор, 68) Хаммерсхей-Мистрати Кехинде Клюснер Одей
Лестер
Шмейхель Амарти Вестергор Томас Барнс (Чудхури, 60) Тилеманс (Сумаре, 60) Мэддисон Олбрайтон (Перес, 60) Ндиди Ихеаначо Лукман
Предупреждения
Пизингер 67’  -  Ндиди 87’
Судьи
Пельто (Босния и Герцеговина)

В другим матче «Маккаби Тель-Авив» сыграл вничью с ПСВ. Матч завершился со счетом 1:1.

Однако в первой игре, 17 февраля, со счетом 1:0 выиграл голландский клуб, который в итоге и прошел в 1/8 финала Лиги конференций.

Голами в матче отметились Йорбе Вертессен («Маккаби») и Энрик Саборит (ПСВ).

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Bloomfield (Тель-Авив)
Маккаби Тель-Авив
1:1
ПСВ
Голы
Вертессен, 85 (0:1), Саборит, 90+1 (1:1)
Маккаби Тель-Авив
Перец Балтакса (Давидзада, 88) Саборит Нахмиас (Кандиль, 81) Йеини Глазер Битон (Голаса, 85) Каничовски Перица Кувас (Бен-Хаим, 86) Йованович
ПСВ
Дроммел Тезе Боскальи Макс Сангаре Гутьеррес Мауру Жуниор Доан (Винисиус, 66) Гетце Захави (Брума, 66) Мадуэке (Вертессен, 74)
Предупреждения
Глазер 90+1’  -  Гутьеррес 21’
Судьи
Лехнер (Австрия)

В еще одной игре «Марсель» обыграл «Карабах» со счетом 3:0. Голами отметились Папе Гей, Маттео Гендузи и Конрад де ла Фуэнте.

В певой встрече, 17 февраля, французский клуб победил со счетом 3:1.

Лига конференций. 1/16 финала
24 февр, 20:45. Azersun Arena (Баку)
Карабах
0:3
Марсель
Голы
Гей, 12 (0:1), Гендузи, 77 (0:2), де ла Фуэнте, 90+2 (0:3)
Карабах
Гугешашвили Медведев Вешович Медина Гараев (Ибрагимли, 81) Андраде Зубир (Гурбанлы, 81) Озобич (Шейдаев, 54) Кади Байрамов Ваджи (Ахмедзаде, 68)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Камара Гендузи Ронжье Гей (Колашинац, 82) Пайет (Харит, 82) Дьенг (де ла Фуэнте, 82) Бакамбю (Дженгиз Юндер, 59)
Предупреждения
Озобич 36’, Медина 48’, Кади 57’  -  Альваро Гонсалес 36’, Гей 36’, Чалета-Цар 43’, Бакамбю 53’, Пайет 73’
Судьи
Франковски (Польша)
Футбол
Лига конференций
ФК Карабах
ФК Лестер
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Марсель
ФК ПСВ
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