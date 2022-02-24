«Лестер», ПСВ и «Марсель» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Завершились несколько ответных матчей 1/16 финала Лиги конференций.

«Лестер» в гостях обыграл «Раннерс» и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Матч завершился со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Харви Барнс и Джеймс Мэддисон, оформивший дубль.Единственный гол за «Раннерс» забил Стивен Одей.

В первой встрече, 17 февраля, «Лестер» победил со счетом 4:1.

В другим матче «Маккаби Тель-Авив» сыграл вничью с ПСВ. Матч завершился со счетом 1:1.

Однако в первой игре, 17 февраля, со счетом 1:0 выиграл голландский клуб, который в итоге и прошел в 1/8 финала Лиги конференций.

Голами в матче отметились Йорбе Вертессен («Маккаби») и Энрик Саборит (ПСВ).

В еще одной игре «Марсель» обыграл «Карабах» со счетом 3:0. Голами отметились Папе Гей, Маттео Гендузи и Конрад де ла Фуэнте.

В певой встрече, 17 февраля, французский клуб победил со счетом 3:1.