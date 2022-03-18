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«Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций

Екатерина Савостина
Корреспондент
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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Буде-Глимт» — «Рома»

«Фейеноорд» — «Славия»

«Марсель» — ПАОК

«Лестер» — ПСВ

Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:

Победитель пары «Лестер» — ПСВ сыграет с победителем пары «Буде-Глимт» — «Рома».

Победитель пары «Фейеноорд» — «Славия» сыграет с победителем пары «Марсель» — ПАОК.

Отметим, что «Буде-Глимт» и «Рома» уже встречались в этом розыгрыше Лиги конференций. На групповом этапе норвежский клуб разгромил римлян со счетом 6:1. Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

Финал состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране на «Национал Арене». Победитель получит место в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ФК Лестер
ФК Марсель
ФК ПСВ
ФК Рома
ФК Славия (Прага)
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