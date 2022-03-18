«Буде-Глимт» Хайкина сыграет с «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги конференций.

По ее итогам сформировались следующие пары:

«Буде-Глимт» — «Рома»

«Фейеноорд» — «Славия»

«Марсель» — ПАОК

«Лестер» — ПСВ

Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:

Победитель пары «Лестер» — ПСВ сыграет с победителем пары «Буде-Глимт» — «Рома».

Победитель пары «Фейеноорд» — «Славия» сыграет с победителем пары «Марсель» — ПАОК.

Отметим, что «Буде-Глимт» и «Рома» уже встречались в этом розыгрыше Лиги конференций. На групповом этапе норвежский клуб разгромил римлян со счетом 6:1. Во втором матче команды сыграли вничью (2:2).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая.

Финал состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране на «Национал Арене». Победитель получит место в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы.