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Абрахам — о повторении результата Батистуты и Монтеллы за «Рому»: «Все говорят мне об этом в соцсетях»

Абрахам прокомментировал победу над «Витессом» в Лиге конференций
Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против «Витесса» (1:1, первый матч — 1:0). Англичанин забил гол на 91-й минуте.

«Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это была хорошая игра. В первом матче мы все видели, как сложно было против «Витесса». Выход в следующую стадию важен для всех, даже если это был не лучший наш матч. С кем бы мы ни встретились в четвертьфинале, мы должны быть готовы. Посмотрим жеребьевку, тогда и поговорим», — приводит слова Абрахама официальный сайт УЕФА.

Также Абрахам поделился мнением о том, что забил 21 гол в своем первом сезоне за «Рому», как это сделали Габриэль Батистута и Винченцо Монтелла.

«Все говорят мне об этом в соцсетях. Моя единственная цель — забить и помочь команде. Я надеюсь сделать больше», — добавил Абрахам.

По сумме двух игр «Рома» обыграла «Витесс» со счетом 2:1. Жеребьевка четвертьфинала пройдет 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.

Лига конференций
ФК Витесс
ФК Рома
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