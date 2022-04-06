Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги конференций с «Ромой».

«Думаю, что это хороший жребий. Мы знаем «Рому», они знают нас. Но, уверен, будет совсем другая игра: в составах обеих команд произошли изменения, пришли новые игроки. Мы в четвертьфинале Лиги конференций — эту стадию турнира нельзя сравнивать с групповым этапом. Одно знаю точно: против «Ромы» будет интересно сыграть еще раз.

Мне все равно, кто будет играть в нападении у соперника. Важно концентрироваться на себе, вот и все. Единственное, что я сейчас делаю — выкладываюсь на все сто на тренировках", — приводит слова Хайкина Corriere dello Sport.

Также вратарь рассказал, есть ли у команды шансы выиграть Лигу конференций.

«В футболе нельзя предсказать будущее. Все, что мы можем сделать, — усердно работать и готовиться к матчам. Самое главное сейчас — играть и смотреть, куда приведет наш футбол», — добавил Хайкин.

Напомним, что «Буде-Глимт» и «Рома» уже встречались в Лиге конференций на групповом этапе. Тогда норвежская команда в первом матче обыграла итальянский клуб со счетом 6:1, а вторая встреча завершилась вничью (2:2).

Первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Рома» пройдет в четверг, 7 апреля. Ответная встреча запланирована на 14 апреля.