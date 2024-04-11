«Астон Вилла» дома в городе Бирмингем примет «Лилль» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 11 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Вилла Парк». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Астон Вилла» — «Лилль» пройдет на канале «Матч Игра». Она начнется в 21.45 мск. С помощью матч-центра «СЭ» следите за ключевыми событиями игры Лиги конференций 11 апреля.

Ответная игра четвертьфинала Лиги конференций между «Лиллем» и «Астон Виллой» состоится 18 апреля на арене «Пьер Моруа» во Франции. Начало — в 19.45 мск.

Финал Лиги конференций-2024 пройдет 29 мая в Греции на стадионе «Айя-София» в Афинах.

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