«Брюгге» дома сыграет против ПАОКа в первом матче четвертьфинала Лиги конференций 11 апреля. Встреча на стадионе «Ян Брейдел» в городе Брюгге (Бельгия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Брюгге» — ПАОК можно будет на сайте канала «Матч ТВ» (matchtv.ru). Начало прямого эфира — в 21.55 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния «Брюгге» с ПАОКом с помощью матч-центра «СЭ».

За ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев. На счету 31-летнего футболиста 43 матча во всех турнирах, он забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

Ответная игра 1/4 финала Лиги конференций пройдет 18 апреля в Салониках (Греция) на стадионе «Тумба». Начало — в 22.00 мск.

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