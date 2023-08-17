Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 16:00

«Актобе» — «Сепси»: время начала и трансляция матча Лиги конференций

«Актобе» сыграет с «Сепси» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Стадион &amp;quot;Центральный&amp;quot; в Актобе.
Фото ФК &quot;Актобе&quot;

Ответный матч между «Актобе» и «Сепси» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций начнется в 19.00 по московскому времени.

Официальной видеотрансляции матча «Лудогорец» — «Астана» в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, а также на сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazsport, также прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 19:00. Tcentralny (Актюбинск)
Актобе
Сепси

Первый матч, который прошел в румынском городе Сфынту-Георге, закончился вничью — 1:1.

«Актобе» в чемпионате Казахстана 2023 занимает второе место, находясь в шести очках от лидера. «Сепси» в 4-х стартовых турах чемпионата Румынии выиграл два матча и дважды сыграл вничью. Клуб стал обладателем Суперкубка страны, обыграв 1:0 «Фарул» Георге Хаджи.

Футбол
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коробкин рассказал, что думает об ответном матче «Актобе» и «Сепси» в Лиге конференций
Новости
RSS RSS
Все новости