«Дерби Сити» и «Тобол» сыграют 17 августа в Лиге конференций

В четверг, 17 августа, пройдет ответный матч 3-го отборочного раунда Лига конференций «Дерби Сити» — «Тобол». Встреча состоится на стадионе «Брендиуэл» в Северной Ирландии. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Официальной видеотрансляции матча «Дерби Сити» — «Тобол» в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, а также на сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazsport, также прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала.

В первом матче , который прошел в Казахстане 10 августа, «Дерри Сити» потерпел поражение от «Тобола» со счетом 0:1.

«Дерри Сити» в чемпионате Ирландии идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Тобол» в национальном чемпионате занимает шестое место на текущий момент.