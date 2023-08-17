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«Дерби Сити» — «Тобол»: время начала и трансляция матча Лиги конференций

«Дерби Сити» и «Тобол» сыграют 17 августа в Лиге конференций
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Тобол».
Фото ФК «Тобол»

В четверг, 17 августа, пройдет ответный матч 3-го отборочного раунда Лига конференций «Дерби Сити» — «Тобол». Встреча состоится на стадионе «Брендиуэл» в Северной Ирландии. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Официальной видеотрансляции матча «Дерби Сити» — «Тобол» в России не будет. Прямой эфир можно посмотреть на сайтах букмекерских компаний, а также на сайте «СЭ» доступны формальные события встречи в онлайн-трансляциях.

В Казахстане в прямом эфире игру покажет Qazsport, также прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:45. Brandywell (Дерри)
Дерри Сити
Тобол Кс

В первом матче , который прошел в Казахстане 10 августа, «Дерри Сити» потерпел поражение от «Тобола» со счетом 0:1.

«Дерри Сити» в чемпионате Ирландии идет на третьей строчке в турнирной таблице. «Тобол» в национальном чемпионате занимает шестое место на текущий момент.

Футбол
ФК Тобол
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