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«Генк» по пенальти обыграл «Адана Демирспор» в квалификации Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Генк» выиграл у «Адана Демирспор» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Йени Адана» в Турции.

В основное время был забит один мяч — в составе хозяев отличился Шериф Ндиайе. Так как в первой встрече бельгийский клуб победил со счетом 2:1, команды сыграли еще два тайма по 15 минут, но голов не забили.

Судьба путевки в групповую стадию определился в серии пенальти, где точнее были игроки «Генка».

Лига конференций. Плей-офф
31 авг, 21:00. New Adana Stadium (Адана)
Адана Демирспор
1:1
Генк

Футбол
Лига конференций
ФК Адана Демирспор
ФК Генк
0
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