Пустячок, а приятно. Российская молодежка уничтожила Мальту

Забили шесть, а могли куда больше.

Чемпионат Европы U-21. Отборочный турнир. Группа C

Россия U-21 — Мальта U-21 — 6:0 (3:0)

Голы: Хлусевич, 6 (1:0). Хлусевич, 14 (2:0). Агаларов, 17 (3:0). Агаларов, 74 (4:0). Прохин, 81 (5:0). Кравцов, 86 (6:0).

Россия U-21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Иосифов, 65), Боженов, Умяров, Пруцев (Карапузов, 56), Марадишвили (Игнатов, 75), Литвинов, Севикян (Кравцов, 56), Агаларов (Климов, 75).

Предупреждение: Пруцев, 50.

Судья: Кучин (Казахстан).

7 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Российские футболисты громили оппонента 3:0 уже к 17-й минуте. Это было избиение младенцев со стороны нашей сборной. Давненько не приходилось писать таких строк, и они ни на грамм не были преувеличением. Вот еще бы соперником была не Мальта...

Хотя выигрывать всегда приятно. Тем более если заметить, что за несколько дней до этого соперник с крупным счетом одолел североирландцев — 4:1.

И все же всерьез рассуждать о качестве футбола на фоне столь слабой команды было бы странновато. Наши выглядели не на одну, а на несколько голов выше. Поэтому остановимся на деталях, причем по итогам двух матчей — с Испанией (1:4) и Мальтой (6:0).

1. Порадовало отношение к делу. Пусть испанцы выше классом, но россияне не играли трусливо, не заперлись в своей штрафной. И забитый гол при счете 0:0, когда вратаря соперника запрессинговали сразу двое — Карапузов и Агаларов, — тому свидетельство. Окопайся наши, об этом не могло быть и речи. Без шапкозакидательства подошли россияне и ко встрече с аутсайдером.

7 сентября. Химки. Россия U-21 — Мальта U-21 — 6:0. Фото Кристина Кормилицына, «Известия»

2. Обозначился круг лидеров. В обороне в центре это Прохин из «Сочи» (а вот Литвинов из «Спартака» и Хотулев из «Зенита» без практики в РПЛ с испанцами смотрелись куда хуже). В полузащите капитан Умяров («Спартак») и новичок «Локомотива» Марадишвили. В атаке вингер Хлусевич («Арсенал») и действующий на острие Агаларов («Уфа»). Сын рекордсмена «Анжи» и сезон в премьер-лиге начал ударно (пять голов в шести турах), и в сборной забил три гола в двух матчах, при этом охотно участвуя в подыгрыше.

3. Интересно было посмотреть на Иосифова, из-за ухода которого из «Локомотива» сломано столько копий. Он теперь в команде Унаи Эмери «Вильярреал» и показал, за что: с мячом парень обращается легко и уверенно.

4. А вот что не могло понравиться — это реализация. В матче с Испанией были отличные возможности у Хлусевича с Марадишвили, а уж о Мальте и говорить не приходится. Сколько россияне не забили из убойных позиций — не сосчитать. К таким моментам надо подходить, конечно, куда ответственнее и хладнокровнее.

Но и шесть забитых голов — достойно. Даже со скидкой на низкий уровень мальтийцев. Возможно, на финише придется считать разницу мячей. Пока главными матчами в группе представляются игры со Словакией — в борьбе за второе место. Но чем черт не шутит, Испании надо пытаться навязывать соперничество до последнего.