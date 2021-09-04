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Не вышли классом. Российская молодежка разгромлена Испанией

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 00:00
Гамид Агаларов. Фото https://vk.com/teamrussia_u21
Гамид Агаларов. Фото https://vk.com/teamrussia_u21
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Но рвать волосы рано.

Чемпионат Европы U21
Группа C
Испания U21 — Россия U21 — 4:1 (1:1)
Голы: Агаларов, 10 (0:1). Ниньо, 13 (1:1). Пино, 47 (2:1). Ниньо, 54 (3:1). Пино, 86 (4:1).
Испания U21: Тенас, Миранда, Франсес, Гильямон, Каррейра (Росас, 80), Венседор, Туррьентес (Бланко, 71), Хиль (Уильямс, 80), Пино, Ниньо (Каррикабуру, 61), Лопес (Барренечеа, 46).
Россия U21: Будачев, Боженов (Сулейманов, 71), Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Умяров, Марадишвили (Климов, 76), Игнатов (Севикян, 57), Карапузов (Пруцев, 57), Агаларов (Степанов, 71).
Предупреждения: Хлусевич, 11. Гильямон, 16. Умяров, 37. Лопес, 41. Литвинов, 53. Каррейра, 70.
Судья: Вербомен (Бельгия).
3 сентября. Альмендралехо. Стадион «Estadio Francisco de la Hera».

3&nbsp;сентября. Альмендралехо. Испания U21&nbsp;&mdash; Россия U21&nbsp;&mdash; 4:1.Молодежная сборная России уступила Испании на старте отборочного турнира чемпионата Европы

Неожиданностей не произошло. Сборная России проиграла в гостях Испании на старте отборочного турнира ЧЕ-2023. Результат логичен, хотя, пожалуй, команда Михаила Галактионова и не заслужили разгрома. Совсем уж безнадегой от ее игры не веяло.

Впрочем, никакой катастрофы не произошло. Согласно регламенту, в финальный турнир ЧЕ-2023 напрямую попадают победители девяти отборочных групп а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Оставшиеся восемь команд, ставших вторыми, играют между собой стыковые матчи. То есть задача у сборной России предельно простая: взять свое с другими соперниками по группе — Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой. Понятно, что могут быть самые разные сюрпризы — вон, Мальта взяла и в стартовом матче грохнула Северную Ирландию (4:1) — но с точки зрения именно турнирных перспектив игры с Испанией точно не являются определяющими.

Слишком уж заметна разница в классе. Да, из стартового состава сборной России только трое — голкипер Будачев, а также защитники Хотулев и Литвинов не имеют практики на уровне РПЛ. Остальные играют там более или менее регулярно. Что уже неплохо — были годы, когда и такая ситуация считалась достижением. Но мы видели в марте, как наша молодежка прошлого созыва — вроде бы весьма приличная по составу, с Максименко, Дивеевым, Евгеньевым, Масловым, Обляковым, Чаловым, Макаровым — отлетела от Франции и Дании. Так что практика в РПЛ — это здорово, но на этом уровне не гарантирует вообще ничего.

Дмитрий Сычев, Игорь Акинфеев, Александр Головин.От Сычева до Головина. Игроки U-21 в сборной России на крупных турнирах

Класс испанцев банально выше, а Пино и Хиль — просто красавчики. Особенно Пино, который сделал три гола в ворота сборной России. Ему только в октябре исполнится 19, но в прошлом сезоне парень вовсю играл за «Вильярреал», в том числе и в Лиге Европы (36 матчей, 7 голов). Его пас Феру Ниньо на третий гол — чистый восторг. Хиль постарше, ему уже 20. В прошлом сезоне он разорвал ла лигу, выступая за «Эйбар» и получил приглашение в первую сборную Испании на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022, и с тех пор успел провести за «красную фурию» три игры. А летом перебрался в «Тоттенхэм» за 23 миллиона евро.

Можно говорить, что у нас не было Захаряна и Тюкавина, но так и испанцы могли бы усилиться ребятами вроде Педри или Ансу Фати. Так что с этой точки зрения ситуация примерно равная.

Чего не скажешь об игровых кондициях. Нет, отрезками сборная России смотрелась неплохо. Как говорят олдскульные тренеры, претензий к ребятам по самоотдаче нет. Бились, боролись, отрабатывали — в этом смысле никаких упреков. Но у Испании банально больше «игровичков» — умненьких, техничных, с культурой паса, не боящихся и умеющих обыгрывать один в один и обострять. Но там вся футбольная система заточена на их воспроизводство. По российским меркам тот же Игнатов — футболист техничный и нестандартный, но тут он совсем растворился. Разве что Карапузов делал что-то такое.

Но так мы скатимся в рассуждения о детско-юношеском футболе, замусоленные донельзя. Что есть, то есть. Испания просто сильнее. Повторюсь, сборной России нужно брать свое с остальными соперниками по группе и занимать второе место. Это ей вполне по силам. Уже 7-го сентября — матч в Химках с Мальтой.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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