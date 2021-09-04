Не вышли классом. Российская молодежка разгромлена Испанией

Но рвать волосы рано.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Испания U21 — Россия U21 — 4:1 (1:1)

Голы: Агаларов, 10 (0:1). Ниньо, 13 (1:1). Пино, 47 (2:1). Ниньо, 54 (3:1). Пино, 86 (4:1).

Испания U21: Тенас, Миранда, Франсес, Гильямон, Каррейра (Росас, 80), Венседор, Туррьентес (Бланко, 71), Хиль (Уильямс, 80), Пино, Ниньо (Каррикабуру, 61), Лопес (Барренечеа, 46).

Россия U21: Будачев, Боженов (Сулейманов, 71), Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Умяров, Марадишвили (Климов, 76), Игнатов (Севикян, 57), Карапузов (Пруцев, 57), Агаларов (Степанов, 71).

Предупреждения: Хлусевич, 11. Гильямон, 16. Умяров, 37. Лопес, 41. Литвинов, 53. Каррейра, 70.

Судья: Вербомен (Бельгия).

3 сентября. Альмендралехо. Стадион «Estadio Francisco de la Hera».

Неожиданностей не произошло. Сборная России проиграла в гостях Испании на старте отборочного турнира ЧЕ-2023. Результат логичен, хотя, пожалуй, команда Михаила Галактионова и не заслужили разгрома. Совсем уж безнадегой от ее игры не веяло.

Впрочем, никакой катастрофы не произошло. Согласно регламенту, в финальный турнир ЧЕ-2023 напрямую попадают победители девяти отборочных групп а также лучшая сборная из числа занявших второе место. Оставшиеся восемь команд, ставших вторыми, играют между собой стыковые матчи. То есть задача у сборной России предельно простая: взять свое с другими соперниками по группе — Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой. Понятно, что могут быть самые разные сюрпризы — вон, Мальта взяла и в стартовом матче грохнула Северную Ирландию (4:1) — но с точки зрения именно турнирных перспектив игры с Испанией точно не являются определяющими.

Слишком уж заметна разница в классе. Да, из стартового состава сборной России только трое — голкипер Будачев, а также защитники Хотулев и Литвинов не имеют практики на уровне РПЛ. Остальные играют там более или менее регулярно. Что уже неплохо — были годы, когда и такая ситуация считалась достижением. Но мы видели в марте, как наша молодежка прошлого созыва — вроде бы весьма приличная по составу, с Максименко, Дивеевым, Евгеньевым, Масловым, Обляковым, Чаловым, Макаровым — отлетела от Франции и Дании. Так что практика в РПЛ — это здорово, но на этом уровне не гарантирует вообще ничего.

Класс испанцев банально выше, а Пино и Хиль — просто красавчики. Особенно Пино, который сделал три гола в ворота сборной России. Ему только в октябре исполнится 19, но в прошлом сезоне парень вовсю играл за «Вильярреал», в том числе и в Лиге Европы (36 матчей, 7 голов). Его пас Феру Ниньо на третий гол — чистый восторг. Хиль постарше, ему уже 20. В прошлом сезоне он разорвал ла лигу, выступая за «Эйбар» и получил приглашение в первую сборную Испании на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022, и с тех пор успел провести за «красную фурию» три игры. А летом перебрался в «Тоттенхэм» за 23 миллиона евро.

Можно говорить, что у нас не было Захаряна и Тюкавина, но так и испанцы могли бы усилиться ребятами вроде Педри или Ансу Фати. Так что с этой точки зрения ситуация примерно равная.

Чего не скажешь об игровых кондициях. Нет, отрезками сборная России смотрелась неплохо. Как говорят олдскульные тренеры, претензий к ребятам по самоотдаче нет. Бились, боролись, отрабатывали — в этом смысле никаких упреков. Но у Испании банально больше «игровичков» — умненьких, техничных, с культурой паса, не боящихся и умеющих обыгрывать один в один и обострять. Но там вся футбольная система заточена на их воспроизводство. По российским меркам тот же Игнатов — футболист техничный и нестандартный, но тут он совсем растворился. Разве что Карапузов делал что-то такое.

Но так мы скатимся в рассуждения о детско-юношеском футболе, замусоленные донельзя. Что есть, то есть. Испания просто сильнее. Повторюсь, сборной России нужно брать свое с остальными соперниками по группе и занимать второе место. Это ей вполне по силам. Уже 7-го сентября — матч в Химках с Мальтой.