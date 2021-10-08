У российской молодежки вторая победа в квалификации на Евро. А что нужно для попадания на Олимпиаду?
Команда Михаила Галактионова обыграла Северную Ирландию — 1:0.
Чемпионат Европы U21
Группа C
Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0 (1:0)
Гол: Прохин, 16.
Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Сулейманов, 85), Сильянов, Умяров (Кравцов, 88), Карапузов (Игнатов, 46), Пруцев, Марадишвили (Мухин, 55), Литвинов, Тюкавин.
Предупреждения: Литвинов, 7. Марадишвили, 53. Хам, 63. Сильянов, 76.
Судья: Бильбия (Босния и Герцеговина).
8 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
Квалификация на молодежный чемпионат Европы — это еще и отбор на Олимпиаду для России. И пробиться туда крайне сложно.
Все из-за урезанного формата. На Играх-2024 в Париже выступят 16 команд, а у Европы квота только на четыре места (плюс сборная Франции как хозяин). Их гарантированно займут полуфиналисты молодежного Евро-2023 — за исключением сборной, которая уступит в матче за третье место. Ей придется вырывать путевку в стыках с командой из Азии.
Проблема в том, что с тех пор, как на молодежных Евро был введен групповой турнир, Россия ни разу не добиралась до плей-офф. А в финальной стадии участвовала лишь дважды — в 2013 и 2021 годах. Чтобы оказаться на Евро в третий раз и напрямую, необходимо занять первое место в группе (главный конкурент — Испания). Или стать лучшей второй командой всего турнира. Есть и третий вариант — стыковые матчи, но для этого также нужен финиш в топ-2.
Россия начала отбор с крупного поражения от Испании (1:4). Затем разгромила Мальту (6:0). А сегодня закрепилась на втором месте, обыграв Северную Ирландию.
Все решил этот гол Данилы Прохина после идеального подключения на угловой: защитник «Сочи» нашел пустую зону, классно пальнул с нескольких метров и зафиксировал доминирование нашей молодежки.
После первого тайма наша молодежка обыгрывает Северную Ирландию ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2021
Единственный гол пока забил Данила Прохин. Он получил мяч во вратарской, быстро соориентировался и четко реализовал момент ?
Включай Матч ТВ, после перерыва будет жарко:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/Uq4BDeoRIH
Хотя главный тренер Михаил Галактионов заранее предупреждал, что Северной Ирландии будет тяжело.
«Мы хотим играть агрессивно, с высоким давлением, быстро двигать мяч, чтобы наши игроки понимали, что делать на поле в определенных ситуациях как в атаке, так в обороне и при стандартных положениях», — рассуждал коуч.
К перерыву Северная Ирландии ни разу не пробила в створ и могла гореть 0:2 (гол Хлусевича ошибочно отменили из-за офсайда), но в концовке все же заставила понервничать: на последнем угловом, когда вратарь Бориско выронил мяч и создал хаос в штрафной, было действительно тревожно.
1:0 — это вторая победа молодежной сборной России в квалификации Евро-2023. Следующий матч команда Галактионова проведет 12 октября с Литвой.
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