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У российской молодежки вторая победа в квалификации на Евро. А что нужно для попадания на Олимпиаду?

Молодежная сборная России выиграла у Северной Ирландии в матче отбора Евро-2023
Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:55
8 октября. Химки. Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0. Радость российских футболистов после гола Данилы Прохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Химки. Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0. Радость российских футболистов после гола Данилы Прохина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Команда Михаила Галактионова обыграла Северную Ирландию — 1:0.

Чемпионат Европы U21
Группа C
Россия U21 — Северная Ирландия U21 — 1:0 (1:0)
Гол: Прохин, 16.
Россия U21: Бориско, Степанов, Прохин, Хлусевич (Сулейманов, 85), Сильянов, Умяров (Кравцов, 88), Карапузов (Игнатов, 46), Пруцев, Марадишвили (Мухин, 55), Литвинов, Тюкавин.
Предупреждения: Литвинов, 7. Марадишвили, 53. Хам, 63. Сильянов, 76.
Судья: Бильбия (Босния и Герцеговина).
8 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».

Квалификация на молодежный чемпионат Европы — это еще и отбор на Олимпиаду для России. И пробиться туда крайне сложно.

Все из-за урезанного формата. На Играх-2024 в Париже выступят 16 команд, а у Европы квота только на четыре места (плюс сборная Франции как хозяин). Их гарантированно займут полуфиналисты молодежного Евро-2023 — за исключением сборной, которая уступит в матче за третье место. Ей придется вырывать путевку в стыках с командой из Азии.

Проблема в том, что с тех пор, как на молодежных Евро был введен групповой турнир, Россия ни разу не добиралась до плей-офф. А в финальной стадии участвовала лишь дважды — в 2013 и 2021 годах. Чтобы оказаться на Евро в третий раз и напрямую, необходимо занять первое место в группе (главный конкурент — Испания). Или стать лучшей второй командой всего турнира. Есть и третий вариант — стыковые матчи, но для этого также нужен финиш в топ-2.

Россия начала отбор с крупного поражения от Испании (1:4). Затем разгромила Мальту (6:0). А сегодня закрепилась на втором месте, обыграв Северную Ирландию.

Все решил этот гол Данилы Прохина после идеального подключения на угловой: защитник «Сочи» нашел пустую зону, классно пальнул с нескольких метров и зафиксировал доминирование нашей молодежки.

Хотя главный тренер Михаил Галактионов заранее предупреждал, что Северной Ирландии будет тяжело.

«Мы хотим играть агрессивно, с высоким давлением, быстро двигать мяч, чтобы наши игроки понимали, что делать на поле в определенных ситуациях как в атаке, так в обороне и при стандартных положениях», — рассуждал коуч.

К перерыву Северная Ирландии ни разу не пробила в створ и могла гореть 0:2 (гол Хлусевича ошибочно отменили из-за офсайда), но в концовке все же заставила понервничать: на последнем угловом, когда вратарь Бориско выронил мяч и создал хаос в штрафной, было действительно тревожно.

1:0 — это вторая победа молодежной сборной России в квалификации Евро-2023. Следующий матч команда Галактионова проведет 12 октября с Литвой.

8&nbsp;октября. Химки. Молодежная сборная России - молодежная сборная Северной Ирландии&nbsp;&mdash; 1:0. Радость футболистов молодежной сборной России после гола.
Россия U21 — Северная Ирландия U21

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
2-й тайм

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

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