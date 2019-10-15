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«Заработали пенальти, забили и все пошло по накатанной». Глушенков о разгроме Эстонии

15 октября 2019, 23:44
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Полузащитник молодежной сборной России Максим Глушенков поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 с Эстонией (5:0). 20-летний хавбек «Спартака» забил 1 мяч и поучаствовал в еще трех голах.

15&nbsp;октября. Пярну. Эстония U21&nbsp;&mdash; Россия U21&nbsp;&mdash; 0:5. Нападающий россиян Федор Чалов (№9) положил начало разгрому хозяев.Молодежка взяла равнение на первую сборную. Эстонцы разгромлены 5:0

— Нам не удавалось 20 минут забить, но и их мы хорошо провели, — заявил Глушенков в интервью РФС ТВ. — Мы создавали моменты, но не хватало либо завершения, либо последней передачи. Где-то ногу не подставили, где-то не добежали чуть-чуть. Затем заработали пенальти, забили и все пошло по накатанной.

Спасибо команде, спасибо игрокам, которые забивали с моих передач и Никите Калугину, который отдал мне голевую. Спасибо болельщикам, которые приехали в Эстонию поддержать нас.

Никаких сюрпризов от Эстонии не было, все, что нам показал тренер, то и вышло на деле. Что я ел перед матчем? Макароны и рыбу.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Lxnv2UtnXG8

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