Юношеский Евро-2021 отменен из-за коронавируса

Финальный турнир чемпионата Европы до 19 лет, который должен был пройти в следующем году в Северной Ирландии, отменен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также отмен и элитный раунд Евро, который должен был определить восьмерку лучших для участия в элитном раунде. Ранее планировалось, что он состоится и ноябре 2020 года.

Учитывая, что данный турнир должен был стать отбором на чемпионат мира U-20, то принято решение пять путевок от Европы отдать лидерам в таблице коэффициентов среди молодежи. Это юношеские сборные Англии, Франции, Голландии, Англии и Португалии.