Юношеская сборная России с победы начала отборочный турнир Евро-2019

Сборная России из игроков до 17 лет на выезде обыграла Польшу в стартовом матче отборочного турнира Евро-2019. Победный мяч забил нападающий ЦСКА Егор Шаповалов.

Этот матч стал первым для россиян в отборочном турнире. Команда выступает в группе 6. Кроме сборной Польши, это команды Шотландии и Португалии.

Из группы в финальный турнир выйдут две команды. Чемпионат Европы состоится с 3 по 19 мая 2019 года.

Чемпионат Европы U17

Отборочный турнир

Группа 6

Польша (U17) - Россия (U17) - 2:3 (2:1)

Голы: Беганьски, 4 (1:0). Губжоков, 17 (1:1). Мархвиньски, 39 (2:1). Ознобихин, 50 (2:2). Шаповалов, 78 (2:3).

Россия: Алексеев, Котин, Карпов, Логачев (Сандрачук, 71), Конюхов, Шамкин (Шаповалов, 64), Щетинин (Кратков, 57), Губжоков, Воробьев (Аванесян, 56), Савинов (Голятов, 57), Ознобихин.

Предупреждения: Карпов, 11. Логачев, 16. Воробьев, 45+4. Сандрачук, 90+1.

Удаление: Мархвиньски (Польша), 45+3. Карпов (Россия), 90+3.

Судья: Йоунассон (Исландия).

20 марта. Глазго. Стадион "Firhill Stadium".