В РФС высоко оценили шансы российских команд на хорошее выступление на Кубке БРИКС

Начальник отдела разновидностей футбола департамента организации и проведения соревнований Российского футбольного союза (РФС) Сергей Шамрай оценил шансы российских команд на хорошее выступление на Кубке БРИКС.

«Я достаточно высоко оцениваю шансы наших команд в данном турнире. Понятно, что традиционно сильными считаются национальные сборные латиноамериканских стран, как Бразилия. Можно сказать, у них это на генетическом уровне, другой состав у людей. У них в крови футбол и все его разновидности», — цитирует ТАСС Шамрая.

Турнир с участием «Зенита», юношеской сборной России и шести бразильских команд пройдет с 27 мая по 2 июня.