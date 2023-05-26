Сборная России U-16 проиграла Белоруссии во втором матче Турнира развития УЕФА

Сборная России до 16 лет уступила Белоруссии во второй игре Турнира развития УЕФА — 1:3.

Единстенный гол россиян забил полузащитник академии «Зенита» Матвей Иванов. За белорусов отличились Денис Овсянников, Прохор Струк и Илья Губаревич.

В заключительном матче турнира сборная России U-16 сыграет с Киргизией. Встреча пройдет 29 мая.

Турнир в Волгограде проходит с 24 по 29 мая, в нем принимают участие юношеские мужские и женские сборные до 16 лет. Соревнования частично профинансированы УЕФА.