Тунис разгромил Ирак, Франция проиграла Гамбии на молодежном чемпионате мира

В четверг, 25 мая, состоялись четыре матча групповой стадии молодежного чемпионата мира.

Сборная Туниса разгромила Ирак (3:0), Англия выиграла у Уругвая (3:2). Англичание лидируют в группе E с 6 очками, уругвайцы идут на второй строчке (3 очка).

В группе D сборные Кореи и Гондураса сыграли вничью (2:2). Франция проиграла Гамбии (1:2). Гамбийцы идут на первой строчке (6 очков), корейцы располагаются на второй строчке (4 очка), французы с 0 очков последние.