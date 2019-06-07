В полуфинале юношеского ЧМ сыграют Украина и Италия

Италия обыграла Мали в матче 1/4 финала юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет - 4:2. Игрок ЦСКА Лассана Ндиайе остался в запасе малийцев.

В полуфинале Италия сыграет с Украиной, которая ранее одолела Колумбию (1:0).

Другая полуфинальная пара определится в матчах США - Эквадор и Корея - Сенегал.

Чемпионат мира

Игроки до 20 лет

1/4 финала

Италия - Мали - 4:2 (1:1)

Голы: Коне, 12 - в свои ворота (1:0). Койта, 38 (1:1). Пинамонти, 60 (2:1). Камара, 79 (2:2). Пинамонти, 83 - с пенальти (3:2). Фраттези, 84 (4:2).

Удаление: Диаките (М), 21.