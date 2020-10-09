Молодежная сборная Сербии обыграла Польшу в матче отборочного турнира Евро-2021 — 1:0. Единственный мяч провел Велько Николич на 11-й минуте.

Поражение Польши пошло на пользу сборной России, которая сегодня разгромила Эстонию (4:0). В турнирной таблице россияне сохранили четырехочковый отрыв от поляков, которые провели на одну игру меньше.

Теперь, чтобы получить прямую путевку на Евро, команде Михаила Галактионова достаточно в последнем туре одолеть Латвию, которая не смогла выиграть ни одного из проведенных матчей. Игра состоится 13 октября.

В финальную стадию чемпионата Европы попадут победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.

Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии.

Отборочный турнир чемпионата Европы

Молодежные сборные

Сербия — Польша — 1:0 (1:0)

Гол: Николич, 11.