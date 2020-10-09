Сербия победила Польшу. Российской молодежке — один шаг до Евро-2021
Молодежная сборная Сербии обыграла Польшу в матче отборочного турнира Евро-2021 — 1:0. Единственный мяч провел Велько Николич на 11-й минуте.
Поражение Польши пошло на пользу сборной России, которая сегодня разгромила Эстонию (4:0). В турнирной таблице россияне сохранили четырехочковый отрыв от поляков, которые провели на одну игру меньше.
Теперь, чтобы получить прямую путевку на Евро, команде Михаила Галактионова достаточно в последнем туре одолеть Латвию, которая не смогла выиграть ни одного из проведенных матчей. Игра состоится 13 октября.
В финальную стадию чемпионата Европы попадут победители групп и пять лучших команд среди занявших вторые места.
Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии.
Отборочный турнир чемпионата Европы
Молодежные сборные
Сербия — Польша — 1:0 (1:0)
Гол: Николич, 11.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/eurotwentyone/2019-2021/qgroups/