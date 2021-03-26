Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодежных команд.

«Не был удивлен такому результату. Игроки давно играют вместе, у нас сбалансированный состав. Эти ребята играют с игроками основного состава команд РПЛ. Ничего удивительного в этой победе нет. Наша молодежь должна ставить перед собой самые высокие задачи. Надо стараться побеждать в каждом матче. Результат придет», — сказал Семин «СЭ»

Также Семин отметил, что впечатлен прогрессом Арсена Захаряна.

«Во-первых, он хорошо играет в своем клубе. В «Динамо» он лидер команды, несмотря на свой молодой возраст. Он уже игрок старта в 17 лет. У Арсена хорошие перспективы. Многое будет зависеть от него самого — как он будет работать дальше», — добавил Семин.

Вчера, 25 марта, сборная России победила Исландию. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил свой первый мяч за молодежную команду. Следующий матч молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)