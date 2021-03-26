Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков в разговоре с «СЭ» 26 марта прокомментировал победу молодежной сборной России над Исландией (4:1) в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата Европы среди молодежных команд.

«Достаточно много забили вчера — молодцы. Победой я не удивлен. В конце первого тайма был хороший отрезок, благодаря которому смогли обеспечить себе такое преимущество. Во всем мы вчера превосходили исландцев. Мы и техничнее, и быстрее, и бойцовских качеств у нас не меньше. Это не тот соперник, по которому надо оценивать. Какие шансы против Франции? Шансы всегда 50 на 50. Французы посмотрели, что мы 4 забили. Вы думаете, они с шашками на гало понесутся? Скорее всего, будут играть осторожно. Главное, чтобы мы не считали себя сильнее до матча. Как показывает практика, мы тоже можем хорошо играть. Никакой итоговый результат сейчас прогнозировать нельзя, но было бы хорошо, если мы поборолись за медали на этом чемпионате Европы», — сказал Широков «СЭ».

Также Широков отметил, что Захаряну нужно продолжать выступать на таком же уровне.

«Захарян лидер только последние три игры в клубе. В молодежке он вообще играет первый матч. На данный момент он пока не останавливается в развитии, это радует. Пусть продолжает в том же духе. У нас много кто ярко начинал, главное стабильно играть на таком уровне. Пока все отлично, он молодец», — добавил Широков.

25 марта сборная России победила Исландию. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил свой первый мяч за молодежную команду.

Следующий матч молодежная сборная проведет против Франции в воскресенье, 28 марта. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)