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Сегодня, 18:03

Сборные России в 2024 году могут принять участие в турнирах Футбольной ассоциации Центральной Азии

Алина Савинова
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Мужские и женские сборные России по футболу U-14 и U-17 могут сыграть в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в 2024 году, сообщает Sport24.

По информации источника, также рассматривается возможность приглашения молодежных команд до 21 года.

Футбольная ассоциация Центральной Азии — подразделение Азиатской футбольной конфедерации. Организация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна страны. Однако 10 октября УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские российские сборные.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598824-sbornyye-rossii-v-2024-godu-mogut-sygrat-v-turnirakh-pod-egidoy-futbolnoy-assotsiatsii-tsentralnoy-azii
Сборная России по футболу
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