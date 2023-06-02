Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Игры
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 01:59

Сборная Кореи вышла в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2023

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Кореи обыграла команду Эквадора (3:2) в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023.

Корейцам удалось забить два быстрых гола. Перед перерывом с пенальти нападающий Джастин Куэро отыграл один мяч. Сразу после перерыва сборная Кореи вернула себе преимущество в два мяча. За 6 минут до финального свистка у эквадорцев забил Кристофер Самбрано, установив окончательный счет.

В четвертьфинале корейская команда встретится со сборной Нигерии, которая выиграла у Аргентины (2:0).

Футбол
0
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево
В Польше начали менять дорожные таблички с Калининградом
МО РФ: российские силовики сорвали попытку совершения теракта в Шебекино со стороны ВСУ
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Крутая сборная России. И вот почему
Лихачев и Гапонов готовы заменить Жиго?
Англия U-21 - Норвегия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Германия U-21. Лучшие моменты
Россия U-21 - Азербайджан U-21. Лучшие моменты
Симонян поделился опытом с молодежкой
Герои EURO вернулись домой
Молодежная сборная России начала сбор в Новогорске
Писарев: "Молодежную сборную обвинили во всех смертных грехах"
Россия - Венесуэла: после игры
Алексей Миранчук: "Это был худший матч"
Молодежка возвращается ни с чем
Оранжевый разгром
Смолов и Дзагоев прибыли в молодежку
Начали с поражения...
Российские фанаты перед матчем с Испанией
Сборная России снова лучшая в Европе!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Ренана назвал ужасными расистские комментарии в адрес бразильца

Определились все участники 1/4 финала МЧМ-2023
Новости
RSS RSS
Все новости