Сборная Кореи вышла в 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2023

Сборная Кореи обыграла команду Эквадора (3:2) в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2023.

Корейцам удалось забить два быстрых гола. Перед перерывом с пенальти нападающий Джастин Куэро отыграл один мяч. Сразу после перерыва сборная Кореи вернула себе преимущество в два мяча. За 6 минут до финального свистка у эквадорцев забил Кристофер Самбрано, установив окончательный счет.

В четвертьфинале корейская команда встретится со сборной Нигерии, которая выиграла у Аргентины (2:0).