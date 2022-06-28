Сборная Израиля обыграла Францию в полуфинале Евро до 19 лет

Сборная Израиля обыграла Францию во втором полуфинале чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет — 2:1.

В составе израильтян отличился Эль-Ям Канцепольский. Автоголом на свой счет записал Сулейман Туре. У французов забил Алан Вирджиниус.

Таким образом, Израиль вышел в финал Евро и встретится с Англией, которая сегодня обыграла Италию (2:1).

Чемпионат Европы среди сборных до 19 лет проходит в Словакии. Финал турнира состоится 1 июля.

Чемпионат Европы U19

1/2 финала

Франция U19 — Израиль U19 — 1:2 (0:1)

Голы: Туре, 29 — в свои ворота (0:1). Канцепольский, 57 (0:2). Вирджиниус, 62 (1:2).

28 июня. Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена».