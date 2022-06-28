Сборная Израиля обыграла Францию в полуфинале Евро до 19 лет
Сборная Израиля обыграла Францию во втором полуфинале чемпионата Европы среди футболистов до 19 лет — 2:1.
В составе израильтян отличился Эль-Ям Канцепольский. Автоголом на свой счет записал Сулейман Туре. У французов забил Алан Вирджиниус.
Таким образом, Израиль вышел в финал Евро и встретится с Англией, которая сегодня обыграла Италию (2:1).
Чемпионат Европы среди сборных до 19 лет проходит в Словакии. Финал турнира состоится 1 июля.
Чемпионат Европы U19
1/2 финала
Франция U19 — Израиль U19 — 1:2 (0:1)
Голы: Туре, 29 — в свои ворота (0:1). Канцепольский, 57 (0:2). Вирджиниус, 62 (1:2).
28 июня. Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена».
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