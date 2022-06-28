Сборная Англии одержала волевую победу над Италией в полуфинале Евро до 19 лет

Сборная Англии одержала волевую победу над Италией в первом полуфинале чемпионата Европы среди игроков до 19 лет — 2:1.

Счет в матче на 12-й минуте встречи голом с пенальти открыли итальянцы. Отметился Фабио Миретти.

Уже во втором тайме англичане сначала сравняли счет благодаря голу Алекса Скотта. А за 8 минут до окончания основного времени Дарелл Куанса вывел сборную Англии вперед.

Во втором полуфинале сборная Франции встретится с Израилем 28 июня.

Чемпионат Европы среди сборных до 19 лет проходит в Словакии.

Чемпионат Европы U19

1/2 финала

Англия U19 — Италия U19 — 2:1 (0:1)

Голы: Миретти, 12 — с пенальти (0:1). Скотт, 58 (1:1). Куанса, 82 (2:1).

28 июня. Сенец. Стадион NTC Senec.