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Сегодня, 19:57

Сборная Англии одержала волевую победу над Италией в полуфинале Евро до 19 лет

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Сборная Англии одержала волевую победу над Италией в первом полуфинале чемпионата Европы среди игроков до 19 лет — 2:1.

Счет в матче на 12-й минуте встречи голом с пенальти открыли итальянцы. Отметился Фабио Миретти.

Уже во втором тайме англичане сначала сравняли счет благодаря голу Алекса Скотта. А за 8 минут до окончания основного времени Дарелл Куанса вывел сборную Англии вперед.

Во втором полуфинале сборная Франции встретится с Израилем 28 июня.

Чемпионат Европы среди сборных до 19 лет проходит в Словакии.

Чемпионат Европы U19

1/2 финала

Англия U19 — Италия U19 — 2:1 (0:1)

Голы: Миретти, 12 — с пенальти (0:1). Скотт, 58 (1:1). Куанса, 82 (2:1).

28 июня. Сенец. Стадион NTC Senec.

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