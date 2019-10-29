Сборная Италии разгромила Соломоновы острова на ЧМ-2019 среди команд до 17 лет
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Сборная Соломоновых островов проиграла Италии (0:5) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2019 в Бразилии.
Итальянцы с тремя очками занимают первое место в турнирной таблице группы F. Соломоновы острова — 0 баллов и последняя строчка.
Сборная Италии сыграет в следующем матче с Мексикой (1 ноября), Соломоновы острова с Парагваем (31 октября).
ЧМ U17
Группа F
Соломоновы Острова U17 — Италия U17 — 0:5 (0:3)
28 октября. Гама. Стадион «Bezerra».
Турнир будет проходить с 26 октября по 17 ноября.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/worldseventeen/2019/groups/
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