Сборная Испании сыграла вничью с Аргентиной на юношеском чемпионате мира

Сборная Испании сыграла вничью с Аргентиной (0:0) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2019 в Бразилии.

Испанцы сыграют в следующем матче с Таджикистаном 31 октября. Аргентинцы — с Камеруном (1 ноября).

Испания с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице группы E. Аргентина — одно очко и первая строчка.

ЧМ U17

Группа E

Испания U17 — Аргентина U17 — 0:0

28 октября. Кариасика. Стадион «Estadio Kleber Andrade».

Турнир будет проходить в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.