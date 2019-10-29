Сборная Испании сыграла вничью с Аргентиной на юношеском чемпионате мира
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Сборная Испании сыграла вничью с Аргентиной (0:0) в первом матче группового турнира чемпионата мира-2019 в Бразилии.
Испанцы сыграют в следующем матче с Таджикистаном 31 октября. Аргентинцы — с Камеруном (1 ноября).
Испания с одним баллом занимает второе место в турнирной таблице группы E. Аргентина — одно очко и первая строчка.
ЧМ U17
Группа E
Испания U17 — Аргентина U17 — 0:0
28 октября. Кариасика. Стадион «Estadio Kleber Andrade».
Турнир будет проходить в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.
Дополнительная информация
http://sport-express.ru/football/L/inter/national/worldseventeen/
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