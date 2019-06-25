Румыния и Франция сыграли вничью, обе команды вышли в полуфинал Евро U-21

В матчах заключительного, третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы в группе С вничью завершились матчи Хорватия - Англия (3:3) и Франция - Румыния (0:0).

Румыния и Франция набрали по семь очков и вышли в полуфинал турнира.Сборные Англии и Хорватия набрал по одному очку и покинули турнир.

Сборные Англии и Румынии набрал по одному очку и покинули турнир.

Чемпионат Европы U21

Группа C

3-й тур

Хорватия U21 - Англия U21 - 3:3 (1:1)

Голы: Нелсон, 11 - с пенальти (0:1). Брекало, 39 (1:1). Мэддисон, 48 (1:2). Влашич, 62 (2:2). Кенни, 70 (2:3). Брекало, 82 (3:3).

Хорватия U21: Грбич, Калаица, Катич, Уремович, Чабрая (Брадарич, 76), Влашич (Иванушец, 66), Моро, Шуньич, Маер, Брекало, Куленович.

Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер (Конса, 49), Томори, Келли, Дауэлл (Маунт, 56), Фоден, Мэддисон (Гиббс-Уайт, 73), Грэй, Абрахам, Нелсон.

Предупреждения: Дауэлл, 38. Кенни, 51. Брадарич, 90+3.

Судья: Гринфельд (Израиль).

24 июня. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".Чемпионат Европы U21

Франция U21 - Румыния U21 - 0:0

Франция U21: Бернардони, Сарр, Амиан, Упамекано, Конате, Тузар, Нтшам, Иконе (Рейне-Аделаида, 84), Гендузи, Тюрам (Дель Кастильо, 84), Матета.

Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Бобок, Рус, Хаджи, Неделку, Чикылдэу (Бэлуцэ, 58), Пушкаш (Петре, 82), Коман, Олару (Драгомир, 72).

Предупреждения: Рус, 14. Маня, 52. Тюрам, 58. Неделку, 69.

Судья: Кабаков (Болгария).

24 июня. Чезена. Стадион "Dino Manuzzi".