Румыния и Франция сыграли вничью, обе команды вышли в полуфинал Евро U-21

В матчах заключительного, третьего тура группового турнира молодежного чемпионата Европы в группе С вничью завершились матчи Хорватия - Англия (3:3) и Франция - Румыния (0:0).
Румыния и Франция набрали по семь очков и вышли в полуфинал турнира.Сборные Англии и Хорватия набрал по одному очку и покинули турнир.
Сборные Англии и Румынии набрал по одному очку и покинули турнир.
Чемпионат Европы U21
Группа C
3-й тур
Хорватия U21 - Англия U21 - 3:3 (1:1)
Голы: Нелсон, 11 - с пенальти (0:1). Брекало, 39 (1:1). Мэддисон, 48 (1:2). Влашич, 62 (2:2). Кенни, 70 (2:3). Брекало, 82 (3:3).
Хорватия U21: Грбич, Калаица, Катич, Уремович, Чабрая (Брадарич, 76), Влашич (Иванушец, 66), Моро, Шуньич, Маер, Брекало, Куленович.
Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер (Конса, 49), Томори, Келли, Дауэлл (Маунт, 56), Фоден, Мэддисон (Гиббс-Уайт, 73), Грэй, Абрахам, Нелсон.
Предупреждения: Дауэлл, 38. Кенни, 51. Брадарич, 90+3.
Судья: Гринфельд (Израиль).
24 июня. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".Чемпионат Европы U21
Франция U21 - Румыния U21 - 0:0
Франция U21: Бернардони, Сарр, Амиан, Упамекано, Конате, Тузар, Нтшам, Иконе (Рейне-Аделаида, 84), Гендузи, Тюрам (Дель Кастильо, 84), Матета.
Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Бобок, Рус, Хаджи, Неделку, Чикылдэу (Бэлуцэ, 58), Пушкаш (Петре, 82), Коман, Олару (Драгомир, 72).
Предупреждения: Рус, 14. Маня, 52. Тюрам, 58. Неделку, 69.
Судья: Кабаков (Болгария).
24 июня. Чезена. Стадион "Dino Manuzzi".