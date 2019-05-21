Российские юниоры под руководством Кержакова обыграли Мексику на Slovakia Cup

Юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) победила Мексику на международном турнире Slovakia Cup - 2:0. В первом матче команда под руководством Александра Кержакова уступила Англии - 0:1.

В заключительном матче группового турнира Россия встретится со Словакией. Победители двух групп проведут финальный матч, команды, ставшие вторыми, - игру за третье место, третьи места встретятся в матче за пятое место, а аутсайдеры групп разыграют 7-8 места.

Slovakia Cup

Игроки до 18 лет

Групповой турнир

Россия - Мексика - 2:0 (1:0)