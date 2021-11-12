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Россия U21 — Словакия U21: Сулейманов довел преимущество россиян до крупного

21:41
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Нападающий молодежной сборной России Тимур Сулейманом стал автором гола в матче отборочного турнира Евро-2023 против команды Словакии. Он довел преимущество россиян до крупного во втором тайме — 3:0.

Чемпионат Европы U21. Группа C
12 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Литва U21 0:3 Россия U21
Россия U21 1:0 Северная Ирландия U21
Россия U21 6:0 Мальта U21
Испания U21 4:1 Россия U21
Сербия U-21 0:0 Россия U21
Россия U21
34` Хлусевич, 45` Агаларов, 82` Сулейманов
3:0
1-й тайм 2:0
Матч завершен
Словакия U21
Словакия U21 4:0 Мальта U21
Испания U21 3:2 Словакия U21
Северная Ирландия U21 1:0 Словакия U21
Словакия U21 3:1 Литва U21
Словакия U21 6:0 Лихтенштейн U21
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Голы
Хлусевич, 34 (1:0), Агаларов, 45 (2:0), Сулейманов, 82 (3:0)
Россия U21
Бориско Хлусевич (Сулейманов, 80 ) Прохин Степанов Сильянов Литвинов Мухин Марадишвили (Черников, 64 ) Умяров (Пруцев, 60 ) Севикян (Иосифов, 59 ) Агаларов (Тюкавин, 64 )
Предупреждения
Литвинов 85  - 
Судьи
Петер Кьерсгор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Букмекеры.рф
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора
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