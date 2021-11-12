Молодежная сборная России с крупным счетом обыграла Словакию в отборе Евро-2023
Молодежная сборная России одержала победу над командой Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Россияне переиграли словаков на своем поле со счетом 3:0.
В первом тайме голами отметились полузащитник Даниил Хлусевич и нападающий Гамид Агаларов. Во второй половине забил вышедший на замену форвард Тимур Сулейманов.
Россия выиграла четвертый матч подряд с «сухим» счетом и набрала 12 очков. Россияне сравнялись по очкам с испанцами, но у тех есть матч в запасе.
В следующем туре России на своем поле предстоит сыграть как раз с командой Испании. Встреча состоится 16 ноября.
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