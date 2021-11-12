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Россия U21 — Словакия U21: Агаларов отличился в первом тайме

20:47
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Нападающий молодежной сборной России Гамид Агаларов отличился в матче отборочного турнира Евро-2023 против команды Словакии. Он увеличил преимущество россиян в первом тайме — 2:0.

Чемпионат Европы U21. Группа C
12 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Литва U21 0:3 Россия U21
Россия U21 1:0 Северная Ирландия U21
Россия U21 6:0 Мальта U21
Испания U21 4:1 Россия U21
Сербия U-21 0:0 Россия U21
Россия U21
34` Хлусевич, 45` Агаларов
2:0
1-й тайм 2:0
Идет 2-й тайм
Словакия U21
Словакия U21 4:0 Мальта U21
Испания U21 3:2 Словакия U21
Северная Ирландия U21 1:0 Словакия U21
Словакия U21 3:1 Литва U21
Словакия U21 6:0 Лихтенштейн U21
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Голы
Хлусевич, 34 (1:0), Агаларов, 45 (2:0)
Россия U21
Бориско Степанов Прохин Литвинов Сильянов Хлусевич Марадишвили (Черников, 65 ) Мухин Умяров (Пруцев, 59 ) Агаларов (Тюкавин, 65 ) Севикян (Иосифов, 60 )
Словакия U21
Ivan Krajcirik Ivan Mesik Оберт Sebastian Kosa Peter Kovacik Jakub Kadak (Miroslav Gono, 46) Питер Покорный Samuel Lavrincik Roland Galcik (Adam Goljan, 46) Matej Trusa Adrian Kapralik (Matus Kmet, 64)
Судьи
Петер Кьерсгор

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Иван Шитик все материалы автора
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