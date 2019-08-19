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Перед матчем молодежных сборных России и Сербии можно будет отправить открытку Черчесову и сыграть с Тихоновым

18:20
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РФС при содействии Правительства Республики Мордовия готовит масштабную развлекательную программу, посвященную проведению отборочного матча ЧЕ-2021 в Саранске между молодежными сборными России и Сербии, сообщается на официальном сайте организации.

За три часа до матча на площади «Мордовии Арены» болельщики смогут сыграть с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление популярной рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Стартовый матч молодежной сборной России в рамках европейской квалификации состоится 6 сентября и начнется в в 19.00 по московскому времени.

Отбор на Евро-2021 (U-21), календарь сборной России
6 сентября 2019 года, Россия — Сербия
10 сентября 2019 года, Болгария — Россия
11 октября 2019 года, Россия — Польша
15 октября 2019 года, Эстония — Россия
15 ноября 2019 года, Россия — Латвия
19 ноября 2019 года, Сербия — Россия
4 сентября 2020 года, Россия — Болгария
8 сентября 2020 года, Польша — Россия
9 октября 2020 года, Россия — Эстония
13 октября 2020 года, Латвия — Россия

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210361

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