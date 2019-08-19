Перед матчем молодежных сборных России и Сербии можно будет отправить открытку Черчесову и сыграть с Тихоновым

РФС при содействии Правительства Республики Мордовия готовит масштабную развлекательную программу, посвященную проведению отборочного матча ЧЕ-2021 в Саранске между молодежными сборными России и Сербии, сообщается на официальном сайте организации.

За три часа до матча на площади «Мордовии Арены» болельщики смогут сыграть с послами сборной России во главе с Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление популярной рэп-группы GAYAZOV$ BROTHER$, сделать бесплатную прическу в барбер-шопе и отправить открытку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

Стартовый матч молодежной сборной России в рамках европейской квалификации состоится 6 сентября и начнется в в 19.00 по московскому времени.

Отбор на Евро-2021 (U-21), календарь сборной России

6 сентября 2019 года, Россия — Сербия

10 сентября 2019 года, Болгария — Россия

11 октября 2019 года, Россия — Польша

15 октября 2019 года, Эстония — Россия

15 ноября 2019 года, Россия — Латвия

19 ноября 2019 года, Сербия — Россия

4 сентября 2020 года, Россия — Болгария

8 сентября 2020 года, Польша — Россия

9 октября 2020 года, Россия — Эстония

13 октября 2020 года, Латвия — Россия