Полузащитник молодежной сборной России Данил Глебов после матча отборочного турнира Евро-2021 с командой Латвии (4:1) заявил, что соперник оказывал серьезное сопротивление в начале первого тайма.

— Начало тяжелым было. Команда цеплялась, кусалась. Видно было, что они вышли, как на последний бой, — сказал Глебов. — Мы забили.

Но мы и изначально контролировали ход матча. Просто было немного трудно дойти до ворот. Забили гол, ушли на перерыв, поговорили. Вышли на второй тайм и начали больше давить на них. Забили еще, а они уже расклеились. А мы дальше продолжали играть в свой футбол.

Где радость от выхода на Евро? Сейчас на ужине покажется.