Молодежная сборная России узнала соперников в отборе на Евро-2023

Сегодня, 28 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы (U-21), сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Сборная России попала в группу С, где ее соперниками станут Испания, Словакия, Северная Ирландия, Литва и Мальта.

Даты матчей станут известны позже. Групповой турнир квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Румынии и Грузии.