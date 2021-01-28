Молодежная сборная России узнала соперников в отборе на Евро-2023
Сегодня, 28 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодежный чемпионат Европы (U-21), сообщает пресс-служба организации в Twitter.
Сборная России попала в группу С, где ее соперниками станут Испания, Словакия, Северная Ирландия, Литва и Мальта.
Даты матчей станут известны позже. Групповой турнир квалификации пройдет с марта 2021 по июнь 2022 года. Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.
Молодежный чемпионат Европы пройдет в Румынии и Грузии.
?? Россия сыграет с Испанией ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 28, 2021
?? Украина — с Францией и Сербией ??
?? Жеребьевка отборочного турнира ЕВРО-2023 среди молодежи ? pic.twitter.com/ZWQtpyigti
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